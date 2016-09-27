Львівському університету фізкультури присвоєно ім’я Івана Боберського
З нагоди відзначення 70-річчя з часу заснування Львівського державного університету фізичної культури рішенням Міністерства освіти і науки України вишу було надане почесне ім’я видатного діяча українського гімнастичного і спортивного руху, «Батька українського тіловиховання», професора Івана Боберського.
Повідомляж ZIK.
Іменування Львівського державного університету фізичної культури іменем Івана Боберського стало актом відновлення національної пам’яті та встановлення справедливості, а також, чинником утвердження української національної фізкультурно-спортивної традиції, пише офіційний сайт ЛДУФК.
Урочисте відкриття пам’ятної дошки з нагоди рішення про присвоєння університету почесного імені Івана Боберського відбулося вчора, 26 вересня, при вході в актову залу головного корпусу ЛДУФК.
До слова було запрошено почесного ректора ЛДУФК Мирослава Герцика та ректора університету Євгена Приступу, які подякували усім, хто доклав зусиль для того, щоб вишу було надане почесне ім’я Івана Боберського.
Серед тих, хто доклав чималі зусилля – народний депутат України Микола Величкович, який відвідав урочистий захід та запевнив усіх присутніх, що сьогоднішня подія має велике історичне значення не лише для Львівського державного університету фізичної культури. До присутніх також звернулася заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Оксана Вацеба: «Сьогоднішня подія увійде в історію не лише ЛДУФК, а й в історію українського спорту». Серед почесних гостей заходу була й представниця родини Боберських Леся Чабан-Боберська: «Іван Боберський не мав дітей, але не зважаючи на це виховав він багатьох».
Після цього Мирослав Герцик та Євген Приступа урочисто відкрили пам’ятну дошку нагоди рішення про присвоєння ЛДУФК почесного імені Івана Боберського.