Сьогодні стартує українсько-польський літературний фестиваль
Сьогодні в Палаці Потоцьких відбудеться відкриття українсько-польського фестивалю «Галіційська літературна осінь».
Повідомляє про це Львівська газета.
У період з 27 вересня до 2 жовтня 2016 року на Львівщині та у м. Івано-Франківськ проходитиме україно-польський літературний фестиваль «XXVI Міжнародна Галіційська Літературна Осінь». Про це інформує Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДАю.У форматі фестивалі передбачено безпосереднє спілкування учнів і студентів із відомими поетами з України та Польщі в народних домах, навчальних закладах у Дрогобицькому, Миколаївському (29,30 вересня) районах Львівської області, Львові, Івано-Франківську та з молодими поетами – учасниками відбіркового туру, проведення літературних зустрічей. Із Польщі до Львова приїжджають поети Анджей Грабовський, Артур Грабовський, Казімєж Бурнат, Лєх Конопінський, Ян Дидусяк, ГезаЧеби, Анджей Жмуда, Влодімєж Штокман, Адам Лізаковський. Під час української частини фестивалю відбудеться круглий стіл«Іван Франко, Станіслав Лем – мистецький простір літературного Львова» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, відкриття польсько-української виставки книжкової графіки Артура Грабовського (Польща) та Вікторії Ковальчук (Україна) у Львівському музеї етнографії та художнього промислу, поетично-музичні зустрічі українських і польських поетів та музикантів на камерній сцені Львівської філармонії та в Центрі польської культури та європейського діалогу в місті І.Франківську, участь у радіо та телепрограмах, екскурсії Львовом, відвідання музеїв Львівщини та Івано-Франківщини. Відкриття та закриття фестивалю – у Палаці Потоцьких у Львові. Усіх учасники фестивалю-конкурсу відзначать дипломами. За підсумками фестивалю-конкурсу видадуть альманах з віршами молодих поетів і розповсюдять його по бібліотеках і навчальних закладах. Друга частина фестивалю триватиме з 03.10 по 09.10.2016 року в Республіці Польща.