У Львові відбулася міжнародна конференція з проблем інформаційного суспільства
У рамках відзначення 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку».
Про це повідомляє Дивись.info.
Науковці обговорили низку важливих і актуальних питань регіонального розвитку, які торкалися впровадження ІТ-технологій, дискутували про нові технології електронного навчання та безпеку інформаційного простору тощо.
Польський гість доктор Колін Халес подякував за можливість презентувати свої напрацювання перед українськими колегами і взяти участь у дискусії про місце та значення інформатики у суспільстві.
Тепло привітав учасників конференції проректор з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки Роман Корж, який пригадав, що рік тому в Університеті відбулася неординарна подія – засідання ректорів вищих технічних навчальних закладів України і Польщі. Нині її рішення успішно втілюють у життя. Він також нагадав, що невдовзі Львівська політехніка відзначатиме своє 200-річчя.
Цікавим був виступ завідувача Центру моделювання та розвитку урбанізованих систем Миколи Габреля, котрий розповів про соціокомунікаційний чинник у просторовій організації та розвитку міст, продемонстрував п’ятивимірну модель простору «Людина – Функція – Умови – Геометрія – Час».
Інформаційно насиченою була доповідь завідувача кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Львівської політехніки Андрія Пелещишина про нові підходи до інформаційної взаємодії університету із суспільством за допомогою соціальних мереж. Промовець підкреслив, що з низки причин сьогоднішня молодь, на жаль, вже не розглядає навчальні заклади як важливий центр комунікації і надає перевагу спілкуванню через соціальні мережі, у яких ВНЗ України поки що не відіграють суттєвої комунікативної ролі.
Впродовж пленарного засідання конференції науковці мали змогу отримати інформацію про напрацювання своїх колег, які стосувались урядування та розвитку ІТ-індустрії у місті Львові, про європейські науково-технічні програми Горизонт 2020, ознайомитися із доповідями польських гостей про дослідження та оцінку відкритих даних Польщі, вимірювання рівня інформаційного розвитку населення країн ЄС, впровадження нових інформаційних технологій в економіці тощо.