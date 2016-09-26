У Львові відбудеться фестиваль органного мистецтва «Діапазон»
Діапазон цікавого і нового, діапазон культурних вражень, діапазон мистецьких зустрічей і подій – у Львові є просто невичерпним. Шостий Міжнародний Фестиваль органного мистецтва «ДІАПАЗОН» відбудеться в Будинку органної та камерної музики з 1 до 23 жовтня.
Повідомляє Lviv.tv.
Це зустріч європейських майстрів органу – короля всіх музичних інструментів – із львів’янами та гостями міста Лева. Фестиваль «ДІАПАЗОН» – це зустріч шанувальників високого і вічного органного мистецтва з новими концертними програмами кращих органістів із Хорватії, Франції, Польщі, Чехії та України.
«Велична споруда львівського собору в стилі бароко настроює слухача на зустріч із прекрасним. Занурюючись у світ музичних звучань, слухач мимохіть заплющує очі. Тоді сприйняття реальності людиною здійснюється лише через слух і дотик. Щоб зрозуміти стан сліпої людини та її відчуття світу – необхідно усвідомити: побачити дерева і море, архітектуру і хмари, кохане обличчя і захід сонця може лише зрячий. На цю обставину прагнули звернути увагу львівської фестивальної публіки організатори «Діапазону», – зазначають організатори.
Тому у рамках проведення фестивальних концертів у Будинку органної та камерної музики вже напередодні – 30 вересня – у День святих Віри, Надії, Любові й Софії відбудеться вернісаж видань шрифтом Брайля і квазіграфіки незрячих «Пізнаймо світ через музику і дотик», а також авторський концерт львівського композитора Богдана Котюка « ВІРА… НАДІЯ… ЛЮБОВ… і СОФІЯ ».
Ведучий фестивальних концертів й автор текстів – композитор і музиколог Богдан Котюк.