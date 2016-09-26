Цієї осені у сімох парках Львова висадять нові дерева
26.09.2016 | Анонси
Департамент містобудування Львівської міської ради оголосив тендер на закупівлю саджанців, які восени цього року висадять у парках міста. Очікувана вартість закупівлі – 500 тисяч гривень. Серед видів: акація, береза, бук, горобина, груша, яблуня, слива, шовковиця, граб, дуб, клен, сосна, ялиця та інші (разом 42 позиції).
Про це повідомляє Tvoemisto.tv.
Андрій Галушка, начальник управління екології та благоустрою Львівської міської ради, зазначив, що нові дерева висадять у 7-ох парках Львова:
- Стрийський парк,
- парк «Високий замок»,
- парк імені Франка,
- парк «Озеро Левандівське»,
- парк «Боднарівка»,
- парк «Піскові озера»,
- парк «Залізна вода».