У Львові плавці змагаються на першому міжнародному турнірі з плавання в категорії «Мастерс» «Кубок Лева»
У львівському аквапарку «Пляж» 24 вересня урочисто дали старт першому міжнародному турніру з плавання в категорії Мастерс «Кубок Лева».
Повідомляє Вголос.
У змаганнях беруть участь понад 200 плавців з України, Угорщини, Польщі, Фінляндії та Естонії. Турнір організований клубом ветеранів плавання «Євро-Львів» при підтримці Федерації Львівщини та Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів «Мастерс».
Під час церемонії урочистого відкриття змагань учасників вітали почесні гості: президент клубу ветеранів плавання «Євро-Львів» Юрій Мартинюк, президент всеукраїнської асоціації плавальних клубів категорії мастерс Руслан Фріауф, голова федерації плавання Львівської області, депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Андріян Гутник та головний суддя змагань, суддя республіканської категорії Віктор Нерода.
«Змагання зібрали сильний склад спортсменів. Пишаюсь Вашими досягненнями та Вами, як найяскравішим прикладом для нашого молодого українського покоління. Ви – це найкраще сприяння розвитку ветеранського спорту у майбутньому. Щиро сподіваюсь, що ми створюємо гідні умови для тренування плавців такого високого рівня та для проведення змагань», – з привітальним словом виступив голова федерації плавання Львівщини Андріян Гутник.