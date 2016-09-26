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На «Lviv Scale Models Fest» представили більше тисячі мініатюрних експонатів

26.09.2016 | Анонси

У Львівському Палаці мистецтв розпочалась ювілейна, 5-та виставка-конкурс мініатюрних моделей Lviv Scale Models Fest.

Повідомляє Gazeta.ua.

Були представлені близько тисячі масштабних копій автомобілів, літаків, морських суден, архітектури, космічної і військової техніки, а також фігурок і діорам. Кожна деталь скурпульозно виконана руками майстрів спеціальними інструментами та фарбами.

У конкурсі змагаються як моделісти-початківці, так і майстри з міжнародним визнанням. Також свої модделі презентували гості з Литви, Польщі, Білорусії, Ірландії та Англії.

За словами організаторів, метою виставки є популяризація технічної творчості серед молоді та пропаганда корисного дозвілля. Подібні захоплення часто допомагають обрати професію майбутнім конструкторам та інженерам.

“Цьогоріч у нас найбільша виставка за 5 років. Зареєструвалося понад 150 учасників. Бронетехніка виконана у масштабі 1/35, авіація у шкалі 1/72 та 1/48. Також масово представлені паперові моделі, серед яких є дуже якісні та унікальні. Варто відзначити колекцію паперових кораблів Юрія Гаркавенка. Навіть спеціалісти з першого погляду не одразу вірять, що це папір”, – каже заступник голови оргкомітету Lviv Scale Models Fest Олександр Газдайка.

 

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