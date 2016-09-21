Львів’ян запрошують на літературну майстерню
21.09.2016 | Анонси
24 вересня Міський Палац культури імені Гната Хоткевича запрошує дорослих і дітей на майстер-класи та святковий концерт творчих колективів Палацу культури.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
Усі заходи цього дня проходять під загальною назвою «Незалежність починається з тебе». Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Програма:
13:00 — Літературна майстерня «Стань літератором і напиши свою книжку»
Три творчі вільні професії:
13.00 — 14.15 — Стіл Письменника.
14.30 — 15.45 — Стіл Ілюстратора.
16.00 — 17.00 — Стіл Редактора.
15:00 — малюємо Україну мрій! Живописний пленер з розпису на тканині «Україна для мене — це…»
17:00 — концерт творчих колективів МПК ім. Г. Хоткевича.
Вхід вільний.