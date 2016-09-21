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Львів’ян запрошують на літературну майстерню

21.09.2016 | Анонси

24 вересня Міський Палац культури імені Гната Хоткевича запрошує дорослих і дітей на майстер-класи та святковий концерт творчих колективів Палацу культури.

Повідомляє Tvoemisto.tv.

Усі заходи цього дня проходять під загальною назвою «Незалежність починається з тебе». Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Програма:

13:00 — Літературна майстерня «Стань літератором і напиши свою книжку»

Три творчі вільні професії:

13.00 — 14.15 — Стіл Письменника.

14.30 — 15.45 — Стіл Ілюстратора.

16.00 — 17.00 — Стіл Редактора.

15:00 — малюємо Україну мрій! Живописний пленер з розпису на тканині «Україна для мене — це…»

17:00 — концерт творчих колективів МПК ім. Г. Хоткевича.

Вхід вільний.

 

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