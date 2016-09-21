У Львівській філармонії сонати Моцарта звучатимуть у виконанні Етелли Чуприк
У Львівській філармонії сонати Моцарта звучатимуть у виконанні Етелли Чуприк
24 вересня Львівська філармонія вкотре презентує слухачеві вечір Вольфганга Амадея Моцарта. Цього разу у виконанні відомої піаністки, народної артистки України Етелли Чуприк.
Про це повідомляє ZIK.
Етелла Чуприк невипадково вирішила відзначити присудження їй звання народної артистки України виконанням сонат Моцарта. Вже багато років піаністка звертається до історичних програм, продовжуючи славну традицію метрів романтичної доби. Сонати Моцарта – не просто наступний щабель у її творчому сходженні. Це той найвищий іспит на художню зрілість та амбітна вершина кожного справжнього музиканта, осягнути яку можна, лише пройшовши довгий і складний шлях мистецького самовдосконалення.
У програмі першого вечора із циклу фортепіанних сонат Вольфганга Амадея Моцарта: Соната № 1 До мажор, Соната № 2 Фа мажор, Соната № 3 Сі бемоль мажор.
Етелла Чуприк зазначила, що сонати Моцарта – це вічне перебування у світлі і радість життя. «Часом у мене не такий настрій буває – і я сідаю грати твори Моцарта. І після цього мені знову хочеться жити. Музика цього композитора – це музика світла, чистоти та радості, які так необхідні людині», – зізналась музикантка.