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Львівський піаніст переміг на міжнародному конкурсі у Бельгії

21.09.2016 | Анонси

Львівський піаніст Маркіян Попіль переміг на міжнародному музичному конкурсі Андре Дюмортьє у Бельгії.

Повідомив сайт Zaxid.net.

Цей конкурс проводиться у місті Турне для молодих музикантів. У фінал конкурса вийшло три музиканти, серед них і Маркіян Попіль.

«Чудовий звук, майстерність, стабільність Маркіяна Попіля засвідчила його виняткову художню зрілість. Він отримав першу премію», - йдеться у бельгійському виданні La Libre.

Маркіян Попіль – студент Львівському музичної академії імені Миколи Лисенка. Також він є лауреатом  численних музичних конкурсів.

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