Львівський піаніст переміг на міжнародному конкурсі у Бельгії
21.09.2016 | Анонси
Львівський піаніст Маркіян Попіль переміг на міжнародному музичному конкурсі Андре Дюмортьє у Бельгії.
Повідомив сайт Zaxid.net.
Цей конкурс проводиться у місті Турне для молодих музикантів. У фінал конкурса вийшло три музиканти, серед них і Маркіян Попіль.
«Чудовий звук, майстерність, стабільність Маркіяна Попіля засвідчила його виняткову художню зрілість. Він отримав першу премію», - йдеться у бельгійському виданні La Libre.
Маркіян Попіль – студент Львівському музичної академії імені Миколи Лисенка. Також він є лауреатом численних музичних конкурсів.