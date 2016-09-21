Львів’ян запрошують на «Ярмарок спорту»
Вже завтра у палаці спорту «Динамо» (вул. Вітовського, 53) львів’яни матимуть змогу спробувати себе у понад 50 видах спорту. VII щорічний «Ярмарок спорту» розпочинається 22 вересня о 10:00 і триватиме протягом трьох днів. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Про це повідомляє Гал-info.
Окрім показових виступів, майстер-класів, шоу-програми та розіграшу спортивних абонементів, на охочих також чекає активний відпочинок:
«На внутрішньому майданчику можна буде пограти у більярд, настільний теніс, позмагатися у армреслінг та пофехтувати», – розповідає Олег Чунис, координатор ГО «Здорове місто», співорганізатор «Ярмарку спорту».
Для любителів активного відпочинку працюватиме також і вуличний майданчик. Тут можна буде пограти у лазертаг, флорбол, корфбол, фризбі, постріляти з лука та позайматися скелелазінням.
«Також 23 вересня о 17:00 год на стадіоні «Юність» у Парку культури Федерація регбі Львівщини проведе відкрите тренування для дітей всіх вікових груп і показовий матч з регбі серед дитячих команд регбійних клубів «Сокіл» і «Леви». Охочих запрошують спробувати свої сили в різних конкурсах, які проводитимуться під час тренування», – зазначив Олег Чунис.
Організовують щорічний «Ярмарок спорту» ГО «Здорове місто» спільно із Львівською міською радою.