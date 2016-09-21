VII щорічний «Ярмарок спорту»
Показові виступи, майстер-класи, шоу-програма та розіграш спортивних абонементів, – вже цими вихідними львів’ян запрошують на VII щорічний «Ярмарок спорту». Найбільша спортивна подія року відбудеться 22-24 вересня у палаці спорту «Динамо» (вул. Вітовського, 53).
Цьогоріч на «Ярмарку» свої види спорту представлять понад 70 спортивних організацій Львова. Взяти участь у заході зможуть усі охочі, незалежно від віку.
«Як і в попередні роки, намагатимемося вражати гостей новинками, серед яких: лазертаг, бейсбол, корфбол, хортинг, кендо. Також вперше матиме можливість виступити на «Ярмарку спорту» львівський цирк, який готує талановитих акробатів та гімнастів. Можна буде поїздити верхи та потримати у руках лицарське спорядження», – розповів Олег Чунис, співорганізатор «Ярмарку спорту», координатор ГО «Здорове місто».
Організовують щорічний «Ярмарок спорту» ГО «Здорове місто» спільно із Львівською міською радою.