У Львові пройде легкоатлетичний пробіг-естафета
21 вересня з 15.00 год. до 17.00 год. у парку імені І. Франка буде проводитися ХХІV традиційний легкоатлетичний пробіг-естафета під гаслом «Від Сокільства – до Стрілецтва, від УСА – до НОКУ».
Про це повідомляє сайт Львівської міської ради
Організаторами заходу є Львівський державний університет фізичної культури, управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради, Львівське відділення Національного олімпійського комітету України, Львівське обласне спортивне товариство студентів «Гарт».
Мета заходу – вшанування спортивних традицій Галичини, українського сокільського спортивно-гімнастичного руху, бойової звитяги Українських Січових Стрільців, відзначення досягнень Української спортивної асоціації та Національного олімпійського комітету України, спрямованих на утвердження державності, популяризацію фізичного виховання, спорту і здорового способу життя.
Легкоатлетичні пробіг, забіги та естафети проводяться алеями парку імені Івана Франка, старт і фініш – перед пам’ятником І. Франкові. Більше 300 учасників візьме участь у пробігу, забігах-змаганнях та в естафетних змаганнях. Дистанція пробігу – 600 м., темп бігу – повільний; дистанція забігу-змагання серед викладачів і ветеранів спорту – 600 м.; дистанція естафети серед студентів – 4 етапи по 200 м.
«Цього року наш захід присвячено 160-й річниці народження Івана Франка, 150-й річниці народження Михайла Грушевського, 25-й річниці Незалежності України, 70-й річниці утворення Львівського державного університету фізичної культури, а також 130-й річниці від проведення І Олімпійських ігор і 20-й річниці участі національної збірної команди України в літніх Іграх Олімпіади», – розповів Володимир Левків, президент спортивного клубу ЛДУФК «СКІФ».
«Проведення змагань дозволяє не лише визначити серед спортсменів сильніших і швидших, але й оцінити їх рішучість і наполегливість, взаємопідтримку і взаємодопомогу в досягненні спільної мети. Саме ці якості потрібні сьогодні хлопцям і дівчатам на шляху до розбудови України. А масові спортивні змагання сприяють розвитку у молоді фізичних, моральних та вольових якостей», – розповів Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР.
Порядок проведення заходу:
З 15.00 год. – збір учасників біля пам’ятника І. Франкові. О 15.20 год. – шикування учасників. О 15.30 год. – урочисте відкриття заходу.
О 15.45 год.– масовий пробіг студентів, викладачів, представників спортивних організацій міста, ветеранів спорту; о 16.00 год. – старт легкоатлетичного забіг-змагання серед викладачів, студентів, ветеранів спорту, 16.10 год. – старт легкоатлетичної естафети серед студенток; о 16.20 год. – старт легкоатлетичної естафети серед студентів; о 16.30 год. – підведення підсумків, нагородження переможців.