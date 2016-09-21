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Літературний фестиваль «Моноліт»

21.09.2016 | Анонси

Львів’ян та гостей міста 25 вересня запрошують на літературний фестиваль “Моноліт”, який проведуть у ресторані-пабі “The Gas Station” (вул. Джерельна, 20).

Про це повідомляє Lviv.com.

Організатори свята підготували цікаву і насичену програму: поетичні читання, виставки, музичні виступи – все це в один день і в одному місці!

Програма фесту:

– 15:00 – відкриття виставки;
– 16:00 – поетичні читання;
– 18:00 – концерт музичних гуртів.

Вартість: 20 грн.

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