Театр ім. Лесі Українки очолив новий художній керівник
21.09.2016 | Новини
Управління культури Львівської міської ради оголосило конкурс на заміщення посади художнього керівника театру, який мав набрати нову трупу на конкурсній основі. Подавалося 4 претенденти і переміг Павло Ар’є.
Про це повідомляє сайт Львівської міської ради
Режисер та драматург народився і виріс у Львові. Тривалий час жив у Німеччині. Він є автором п’єс «Революція, Кохання, Смерть і Сновидіння», «Ікона», «Кольори», «Експеримент», «Людина в підвішеному стані», «На початку і наприкінці часів», «Вівця», «Десь на місяці» та інших. Зараз кінорежисер Володимир Тихий знімає фільм за п’єсою Ар’є «Баба Пріся».