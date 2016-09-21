«На каву до Львова» вперше відбудеться на проспекті Свободи
21.09.2016 | Анонси
З нагоди ювілею фестиваль “Lviv Coffee Festival” змінив локацію і цьогоріч відбуватиметься на проспекті Свободи. Вхід на захід вільний.
Про це повідомив сайт 032.ua.
“Фестиваль проходитиме від фонтану оперного театру і вздовж 100-метрівки, де буде розміщений кавовий ярмарок. На ярмарку кав’ярні та кавові бренди облаштують міні-версії своїх закладів просто неба та презентуватимуть все найкраще. Також на проспекті Свободи буде розміщена КаваEXPO, де буде представлено обладнання, завдяки якому народжується кава, відбуватимуться майстер-класи та дискусії”, – розповів Андрій Сидор.