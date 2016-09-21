Виставка у Львові
Днями в Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові відкрилася виставка «Музейна колекція» найуспішнішого українського художника Анатолія Криволапа.
Про це повідомлено Ukraine Art News.
«Мистецтво, починаючи з епохи Відродження, завжди базувалося на співпраці між художниками і колекціонерами. Якби не було тих людей, які колекціонували роботи, то більшість художників, які стали знаменитими, не мали б змогу працювати, бо для цього потрібні кошти. В епоху Відродження кожна багата людина мала колекцію, бо це було престижно, і так воно є досі. Виставка «Музейна колекція» є, певною мірою, подякою колекціонерам і намаганням їх об’єднати. Вони можуть бачити колекції одне одного, представити їх широкій аудиторії, а в перспективі мати музей приватних колекцій», – пояснює Анатолій Криволап.
«Музейна колекція» – це перша персональна виставка художника у Львові, організована в межах Форуму видавців, та водночас презентація проекту «Ukraine. The Best», у якому беруть участь музиканти, художники, фотографи, актори, режисери та письменники.
В експозиції представлено понад три десятки найкращих робіт митця із приватних колекцій та нові твори. Відвідувачі виставки мають змогу придбати арт-каталог із серії «Музей приватних колекцій» під назвою «Анатолій Криволап. Збірка №1». Це перший в Україні каталог творів одного художника, до якого увійшли 299 робіт тільки із зібрань українських колекціонерів. Презентація видання відбулася під час відкриття виставки.
«Музейна колекція» триватиме до 17 жовтня.