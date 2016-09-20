Юні тенісисти виборюють кубок
19-24 вересня на відкритих тенісних кортах ЛОФСТ «Динамо» України (вул. Янева, 10) відбудеться Відкритий Кубок Львова з тенісу серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 10; 12 та 18 років. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Про це повідомляє ТРК Львів.
В змаганнях візьмуть участь понад 50 кращих тенісистів зі Львова, Трускавця, Стрия, Тернополя, Києва та Одеси, серед яких багаторазові призери та переможці Всеукраїнських юнацьких змагань – львів’яни: Данило Явір та Віталій Гнідець у віковій категорії до 10 років; Лев Шолош, Андрій Поріцький, Артем Заїкін – до 12 років; Ярослав Сокирка та Андрій Тавпаш – до18 років серед юнаків. Всі вони входять в 20-ку найсильніших тенісистів України за національним рейтингом. Серед дівчат за Кубок Львова позмагаються юні дарування до 10 років львів’янки: Ксенія Возна, Аліна Самсонова та одеситка Вероніка Билінська, а також потужна група дівчат Львівщини у віці до 12 років: 5 ракетка України – Яна Микитин з Трускавця; 6-та ракетка України – Настя Скорупська та 15-та ракетка України – Каріна Чад (обидві тенісистки зі Львова).
Організаторами цих змагань є Львівська обласна федерація тенісу та управління молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради.
«Головною метою проведення Відкритого Кубку Львова є визначення кращих спортсменів Львівщини в змаганнях з кращими тенісними школами України, підвищення та удосконалення майстерності, відбір та комплектування збірних команд Львова та області для участі в чемпіонатах та кубках України у своїх вікових категоріях», – розповів Анатолій Стасюк, виконавчий директор ЛОФТУ.
Основні тенісні матчі в одиночному та парному розрядах відбудуться з 20 по 24 вересня з 10.00 до 18.00, щоденно.
Нагородження переможців, призерів та урочисте закриття змагань відбудеться 24 вересня о 12.00.
Додаткова інформація про результати та хід змагань – на сайті Федерації тенісу України: www.ftu.org.ua, на сторінці фейсбук: Львівська обласна федерація тенісу України.