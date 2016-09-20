В Стрийського парку висадять екзотичні рослини
Відвідувачі теплиці зможуть побачити карликові банани, кипариси та різні види пальм.
Про це повідомляє сайт Zaxid.net.
В оранжереї в Стрийському парку висадять нові пальми, фікуси, орхідеї та інші екзотичні рослини за 93,5 тис. грн.
Згідно з результатами торгів, оприлюдненими у системі електронних закупівель Рrozorro, департамент містобудування Львівської міськради придбає 169 екзотичних рослин різних видів на загальну суму 93,5 тис. грн.
Як зазначає у документації закупівель, в оранжереї буде кілька експозицій. У центральній експозицій висадять пальми: фінікову, вашингтонію та інші види. У великій змішаній експозиції будуть різні види фікусів та драцен, шефлери, кипариси, гібіскуси тощо. В експозиції сукулентів – рослин, які здатні накопичувати воду – відвідувачі зможуть побачити агави, кактуси та «грошові дерева».
В оранжереї також облаштують експозицію ужиткових рослин з лимонним, апельсиновим, інжировим, кавовим, динним та гранатовими деревами, а також тропічну експозицію з карликовими бананами та іншими рослинами з тропіків.
Доповнять насадження трав’янистими рослинами та квітами – орхідеями, плющами тощо.
Начальник управління екології та благоустрою Львівської міськради Андрій Галушка уточнив , що всі ці експозиції розташують в окремих зонах оранжереї. Зокрема, по центру висадять пальми, а по краях облаштують зони для різних видів рослин.
Усі рослини придбають у фізичної особи-підприємця Віктора Горбача, який був єдиним учасником торгів. Кінцевий термін поставки – до 31 грудня 2016 року, проте Андрій Галушка зазначає, що більшість рослин планують завезти до оранжереї протягом місяця.
Він також запевнив, що для рослин створені необхідні умови, а оранжерея перебуває під охороною.
За словами Галушки, приблизно за місяць оранжерею відкриють для відвідувачів. Планується, що вхід до теплиці буде платним, проте точної вартості квитка поки не називають.
Нагадаємо, оранжерею у Стрийському парку почали відновлювати в 2015 році. На це із міського бюджету виділили 1,05 млн грн. За ці гроші замінили вікна у теплиці, вентиляційну систему та систему зволоження рослин. Крім того, оранжерею обладнали твердопаливними котлами. Влітку в оранжереї вже висадили перші пальми, фікуси та агави, які передали з Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету.
До того приміщення пустувало з 2006 року, тоді через великі витрати на опалення міська влада вирішила закрити оранжерею і частину колекції рослин перевезли в теплицю на вул. Замарстинівській.