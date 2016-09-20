У Львові проведуть Дні Данії
Посольство Данії організовує двотижневу програму Днів Данії у Львові. Загальна тема, що об’єднує всі заходи: «Сучасні міста — щасливі громадяни» .
Повідомляє сайт Твоє місто.
Програма:
Конкурс блогерів – В чому може бути корисним досвід Данії?
Останній термін подання робіт: 1 жовтня. Переможців буде оголошено 7 жовтня.
Запрошуємо журналістів, блогерів та студентів, які працюють та навчаються у Львові, досліджувати, в який спосіб вирішують міські проблеми в Україні та Данії. Двох переможців чекає навчальна тижнева поїздка в Данію. Детальніше на веб-сайті.
Виставка плакатів «Щаслива Данія – вісім причин успіху»
23 вересня – 7 жовтня
Тематична виставка плакатів «Щаслива Данія» розповідає про вісім причин, через які Данія регулярно перемагає в рейтингу найщасливіших країн світу. Дивіться виставку плакатів в Львівській міській раді, на 2 поверсі. Відкриття з презентацією і можливістю більше дізнатися про Данію відбудеться 23 вересня о 17 год. в сесійній залі Міськради (пл. Ринок, 1).
Фестиваль кіно Данії
29 вересня – 7 жовтня
Запрошуємо львів’ян та гостей міста на фестиваль данського кіно, який вперше проводиться у Львові. У програмі – 10 фільмів, кінопокази пройдуть у Планеті кіно IMAX в King Cross Leopolis і в Планеті кіно у торгівельному центрі «Форум Львів».
Дипломатичний Львів: відкриття інформаційної таблиці про Почесне консульство Данії у Львові на початку 20 століття
6 жовтня
Відкриття інформаційної таблиці на будівлі, в якій у 1918-1924 роках розташовувалось Почесне консульство Данії. Прес-конференція о 15 год. (вул. Коперніка, 3) за участі мера Львова та Посла Данії, щоб вшанувати історію дипломатичних відносин Данії зі Львовом, важливим регіональним центром України.
Сталі урбаністичні рішення по-данськи
7 жовтня
Дискусія для бізнесу, муніципалітету та активних громадян про муніципальні послуги в сучасних містах. З 15 по 17:30 – данська частина Другого міжнародного львівського Екофоруму «Вода та енергія» на Арені «Львів» (вул. Стрийська, 199). Можна дізнатисяпро данський муніципальний досвід у сфері енергоефективності, поводження зі сміттям, водокористуванням тощо.
Зустріч із Послом – Meeting the Ambassador
7 жовтня
Запрошуємо журналістів, студентів та активістів у залу Магістерської програми з медіакомунікацій у Школі журналістики УКУ (вул. Хуторівка, 35А) на відкриту дискусію з Послом Данії Крістіаном Донсом Крістенсеном. Після зустрічі пан Посол оголосить двох переможців конкурсу блогерів.