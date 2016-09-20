Джазовий вечір у Львівській філармонії
Понеділковий джазовий вечір у Львівській філармонії, 26 вересня, буде унікальним та особливим. Усіх трьох виконавців, які виступатимуть, об’єднує любов до імпровізації та експериментів. Джон Сесс зіграв з безліччю класичних та джазових оркестрів і навіть спробував себе в R&B. Аркадій Шилклопер теж пройшов шлях від класики до джазу, занурювався у фольк-музику різних народів та експресивні хвилі арт-року. Дерек Браун, який також починав з класики, любить поєднувати джаз та фанк, а також використовувати новаторські техніки на кшталт Beatbox.
Про це повідомляє ZIK.
Озираючись на історію джазової музики, таких солістів важко знайти. Аркадій Шилклопер, який навчався та працював у Москві, і Джон Сесс, уродженець Нью-Йорка, зустрілися вперше в одному з наймузичніших міст Європи – Відні, у Vienna Art Orchestra. Рішення про співпрацю стало для них доленосним, бо екстравагантне поєднання туби і валторни привабило вибагливого європейського слухача і новостворений дует успішно почав гастролювати різними країнами. В той час, як Дерек Браун працював в Чикаго, досліджуючи джазову музику та концертуючи.
Варто пригадати, що валторна на початку свого існування була сигнальним інструментом. А туба – задавала бас під час маршу і втратила своє значення, коли оркестри стали «осілими». Проте обидва інструменти заново відкрив Гіл Еванс у ансамблі «Birth Of The Cool». Довгий час по тому валторна та туба відігравали роль помічних елементів, які лише збагачують звучання оркестру і вважаються аутсайдерами на джазовій сцені. Попри це Сесс та Шилклопер змогли виділити ті особливі переливи та відтінки звуку, які притаманні лише валторні та тубі. М’які мелодії, вабливі Groove-лінії, захопливі ефекти та імпровізація – музиканти створюють разом вишуканий камерний ансамбль Big Band та наповнену, хвилюючу, натхненну музику.
Початок: 19:00.