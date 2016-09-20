Перегляд кіно у львівському дворику
20.09.2016 | Анонси
ГО “Академія Української Молоді” запрошує сьогодні зігрітись в затишній атмосфері під час перегляду шаленої кінострічки “Круті хлопці”.
Повідомляє Lviv.com.
Для кінопоказу організатори затишно облаштували дворик (вул. В. Винниченка, 30) з великим екраном і чудовим звуком.
Будуть гарячі напої та сюрприз від кураторів кіноклубу Silentium, а от про пледи глядачам потрібно потурбуватись самим.
Вартість: 30 грн.
Початок о 19:30.
БОНУС! Хоч кінопоказ розпочнеться, коли стемніє, на захід можна прийти о 18:00 і пограти у настільні ігри. Вхід на ігри вільний.