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Перегляд кіно у львівському дворику

20.09.2016 | Анонси

ГО “Академія Української Молоді” запрошує сьогодні зігрітись в затишній атмосфері під час перегляду шаленої кінострічки “Круті хлопці”. 

Повідомляє Lviv.com.

Для кінопоказу організатори затишно облаштували дворик (вул. В. Винниченка, 30) з великим екраном і чудовим звуком.

Будуть гарячі напої та сюрприз від кураторів кіноклубу Silentium, а от про пледи глядачам потрібно потурбуватись самим.

Вартість: 30 грн.
Початок о 19:30.

БОНУС! Хоч кінопоказ розпочнеться, коли стемніє, на захід можна прийти о 18:00 і пограти у настільні ігри. Вхід на ігри вільний.

 

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