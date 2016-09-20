Презентація роману запоріжанки
Ярослава Дягтяренко презентувала свій історичний роман “Лицарі дикого поля” на книжковому форумі у Львові
Повідомляє depo.ua.
Презентація історичного роману “Лицарі дикого поля” запоріжанки Ярослави Дягтяренко відбулася в рамках 23 Форуму видавців у Львові. Причому, перший його показ читачам супроводжувався театралізованим дійством – бойовим гопаком.
Таку креативну презентацію роману влаштовало видавництво. “Лицарі дикого поля” – перший твір, який написала Ярослава Дягтяренко. На “Коронації слова 2016” він отримав відзнаку “Вибір видавця”. Роман одразу був відправлений в друкарню. Те, який вигляд матиме книга, тримали в секреті, навіть не показували авторці. Тож, на львівському форумі не тільки читачі, а й Ярослава побачила книгу вперше. І це було справжнім сюрпризом – двотомник та ще й з гопаком, зізнається авторка.
Роман охоплює епоху Хмельниччини. В ньому є все: українська шляхетність, кохання, зрада, мужність, битви та перемоги. Як зазначалось на форумі, “неймовірний художній коктейль, від якого неможливо відірватися, поки не вип’єш усе до останньої краплі”.
“15 вересня в моєму житті сталася важлива, навіть ключова подія, – на Львівському форумі видавців відбулася презентація моїх “Лицарів Дикого Поля”. Зізнаюся чесно – це ні з чим не зрівняне почуття, коли береш в руки свою першу книгу, та ще й в такому гарному дизайні! Це наче вперше береш на руки свою щойно народжену дитину. Вибачаюсь за пафос, але по-іншому не скажеш, і ні з чим не порівняєш! Щиро дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху!” – каже Ярослава Дягтяренко.