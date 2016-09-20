На площі Ринок відреставрують «Чорну кам’яницю»
Львівський історичний музей виграв грант Посольського фонду США збереження культурної спадщини у сумі 275 тис. доларів на реставрацію «Чорної кам’яниці», що на площі Ринок, 4.
Про це повідомив на сайті 032.ua.
фонд виділив 275 тис. доларів
“Кошти цього гранту будуть спрямовані на проектну документацію та ремонтні роботи. 20% коштів – внесок музею. Кам’яниця буде реставруватись комплексно. Насамперед, реставруватимуть фасад, опісля артик, який розміщений наверху кам’яниці. Також археологічні дослідження, які розташовані у дворику, адже там планується створити експозицію скульптури під відкритим небом. На сьогодні ведуться роботи над проектною документацією”, – розповіла Лілія Онищенко.
Зазначимо, що на реставрацію «Чорної кам’яниці» посольський фонд США збереження культурної спадщини виділив 275 000 тис. доларів.
Додамо, що проект реставрації “Чорної кам’яниці” розрахований на три роки.