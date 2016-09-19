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Легендарну рок-оперу «Біла ворона» покажуть у Львові

19.09.2016 | Новини

27-28 вересня 2016 року на сцені Львівського Національного театру ім. М. Заньковецької гастролюватиме колектив Рівненського обласного академічного музично-драматичного теат.

Про це повідомляє сайт Львівська газета.

Це не перший творчий візит рівненських театралів до Львова. Раніше вони презентували глядачу вистави «Калігула», «Каліка з острова Інішмаан». Цього разу рівняни покажуть легендарну рок-оперу Ю.Рибчинського та Г. Татарченка «Біла ворона» та веселу музичну казку «Вовк вороні не їжак, але і… не заєць!».

Особливістю легендарної рок-опери «Біла ворона» по-рівненськи є те, що вперше вона виконується у живому звучанні естрадно-симфонічного оркестру театру. Головний диригент та автор інструментування заслужений артист України Зіновій Крет.

А одну з ролей виконує фіналіст телепроекту “Голос країни 2016» Микола Бобрик.

У рок-опері “Біла ворона”  глядачі побачать чи не увесь творчий колектив театру — акторів, балет, оркестр. Видовищна та яскрава вистава є цьогорічною прем’єрою і проходить у Рівному з безперебійними аншлагами.  Це історія про сміливу юну Орлеанську Діву Жанну д’Арк, яка змінила хід історії Франції та розпалила жагу до СВОБОДИ у серцях багатьох. Це історія про те, як важливо бути небайдужим та дієвим учасником долі своєї країни, нехай ти навіть тендітна діва і проти тебе сильні світу цього! Важливо одне  – залишатись не просто “білою вороною”, а мати “вибілену” душу, незаплямовані помисли, світлу мету, чисті руки і Бога у серці.

Режисер Максим Голенко та балетмейстер М. Булгаков не ставлять за ціль повернути нас на кілька століть назад, а згадати історію та задуматися над тим, що маємо зараз і сьогодні. Але, жодних прямих натяків — кожен висновки робить сам. Жанну спершу закидають камінням, потім продають на аукціоні, спалюють та страчують. Їй пропонують аби замість неї згоріла на вогнищі повія, тільки б вона відмовилася від свого імені.

Весела казка з піснями та танцями «Вовк вороні не їжак, але і не заєць» розповість маленьким глядачам про те, як важливо бути охайним, не смітити і берегти свій край.

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