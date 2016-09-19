Відбудеться Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні «Зорі Неаполя»
12 жовтня о 19:00 вперше в Україні у Львівській Опері відбудеться Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні «Зорі Неаполя». Концертна програма розкриє неповторний світ неаполітанських пісень, які прозвучать на українські тексти Богдана Стельмаха. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Повідомив сайт Гал-info.
«Пісенне дійство створить незабутню романтичну атмосферу, у якій неаполітанські пісні українською мовою запрошуватимуть випити філіжанку запашної львівської кави десь у затишному куточку Неаполя чи поласувати найсмачнішою у світі неаполітанською піцою на одній з вуличок Львова… На Фестивалі зустрінуться Львів і Неаполь, поєднаються Україна та Італія. Адже разом з українськими виконавцями неаполітанські пісні українською вперше заспіває відома італійська співачка Annalisa Martinisi», – зазначають організатори.
Учасники концерту:
Annalisa MARTINISI & Band (Італія)
Орест ЦИМБАЛА & LvivNapoli Band
Олеся КИРИЧУК & Band
Ліліана РАВРУХ & Ice Cream Band
Наталія КУХАР & Marseille Band
Tenors BEL’CANTO (Роман Антонюк, Василь Понайда, Тарас Глова, Роман Трохимук)
Шоу-балет ЕДЕЛЬВЕЙС
Міс Відкритий світ Україна-2016 Галина ДАВИДЮК
Дрес-код: Black Tie
Показ вечірніх суконь від Зоряни Кириленко
Конкурс на найвишуканішу сукню фестивалю та подарунки від дизайн-студії Зоряни Кириленко та студії іміджу Valyazh
Спеціальний гість: Володимир ЛУЦІВ / Tino VALDI (Великобританія)
Ведуча: Любов СТУПЧУК
Мистецький керівник фестивалю: Орест ЦИМБАЛА
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