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Відбудеться Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні «Зорі Неаполя»

19.09.2016 | Анонси

12 жовтня о 19:00 вперше в Україні у Львівській Опері відбудеться Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні «Зорі Неаполя». Концертна програма розкриє неповторний світ неаполітанських пісень, які прозвучать на українські тексти Богдана Стельмаха. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Повідомив сайт Гал-info.

«Пісенне дійство створить незабутню романтичну атмосферу, у якій неаполітанські пісні українською мовою запрошуватимуть випити філіжанку запашної львівської кави десь у затишному куточку Неаполя чи поласувати найсмачнішою у світі неаполітанською піцою на одній з вуличок Львова… На Фестивалі зустрінуться Львів і Неаполь, поєднаються Україна та Італія. Адже разом з українськими виконавцями неаполітанські пісні українською вперше заспіває відома італійська співачка Annalisa Martinisi», – зазначають організатори.

Учасники концерту:

Annalisa MARTINISI & Band (Італія)

Орест ЦИМБАЛА & LvivNapoli Band

Олеся КИРИЧУК & Band

Ліліана РАВРУХ & Ice Cream Band

Наталія КУХАР & Marseille Band

Tenors BEL’CANTO (Роман Антонюк, Василь Понайда,  Тарас Глова, Роман Трохимук)

Шоу-балет ЕДЕЛЬВЕЙС

Міс Відкритий світ Україна-2016 Галина ДАВИДЮК

Дрес-код: Black Tie

Показ вечірніх суконь від Зоряни Кириленко

Конкурс на найвишуканішу сукню фестивалю та подарунки від дизайн-студії Зоряни Кириленко та студії іміджу Valyazh

Спеціальний гість: Володимир ЛУЦІВ / Tino VALDI (Великобританія)

Ведуча: Любов СТУПЧУК

Мистецький керівник фестивалю: Орест ЦИМБАЛА

За підтримки Міністерства культури України. Генеральний партнер: BRITISH CLUB

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