У Стрию пройде фінал Кубка Європи з автомодельного спорту
У суботу, 24 вересня на Стрийському стадіоні «Сокіл» (вул. М. Шашкевича, 20А) відбудеться урочиста церемонія відкриття фінального етапу Кубка Європи серії «Грен-шлем» та кубку України з автомодельного спорту (кордові моделі), ІІ та ІІІ ранг відповідно.
Про це повідомив сайт Дивись.info.
Участь у змаганнях візьмуть близько 80 провідних спортсменів-автомоделістів Європи і 140 членів спортивних делегацій з України, Італії, Німеччини, Естонії, Литви, Швейцарії, Російської Федерації, Угорщини, Польщі, Білорусі.
У складі збірної команди України, окрім автомоделістів Києва, Дніпровської, Черкаської, Хмельницької, Запорізької, Вінницької та Тернопільської областей, змагатимуться й представники Львівщини – стрияни Тарас Прядка, Ігор Сафіяник, Олександр Сорока, Олександр Ковальчук, Сергій Цибаньов, Тарас Шаско, Світозар Тур та львів’янин Олексій Демідов.
Варто зазначити, що змагання проводяться за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Української та обласної федерацій автомодельного спорту, а також управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та Стрийської міської ради.
Змагання у Стрию триватимуть з 23 до 25 вересня.
Контактна особа у м. Стрию Ігор Сафіяник – 067-34-65-822.