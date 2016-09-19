У кінотеатрі «Коперник» стартує «Тиждень ізраїльського кіно»
З 22 по 26 вересня у кінотеатрі “Коперник” (вул. Коперника, 9) відбудеться фестиваль сучасного ізраїльського кіно.
Повідомляє Lviv.com.
Кожен з представлених фільмів був конкурсантом якогось великого європейського кінофестивалю (Каннського, Берлінського або Венеційського). Розклад показів:
22 вересня, 19:00 – ІСТОРІЯ ПРО ЛЮБОВ ТА ТЕМРЯВУ (режисер – Наталі Портман, Ізраїль, 2015 р.)
23 вересня, 19:00 – ОСТАННІ ДНІ РАБІНА (режисер – Амос Гітаї, Ізраїль, 2015 р.)
24 вересня, 19:00 – ЯДЕРНИЙ ФАЛАФЕЛЬ (режисер – Дрод Шауль, Ізраїль/Нова Зеландія/Німеччина, 2015 р.)
25 вересня, 19:00 – ГЕТТ, АБО СУД ВІВ’ЄН АМСАЛЕМ (режисер – Роніт Елькабец та Шломі Елькабец, Ізраїль, 2014 р.)
26 вересня, 19:00 – КАВ’ЯРНЯ «НЕГЛЕР» (режисер – Ярів Барел та Мор Капланскі, Німеччина/Ізраїль, 2015 р.)