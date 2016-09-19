У Львові виберуть найгарніше озеленені ресторани і готелі
У Львові стартував конкурс «Зелена хвиля+HoReCa», до якого запрошують долучитися місцеві заклади гостинності й харчування, аби визначити з-поміж них найгарніше озеленені.
Повідомляє Zaxid.net.
Конкурс організовують, аби покращити атмосферу в готелях, мотелях, відпочинкових комплексах, ресторанах і кафе. «Ми хочемо надихнути керівників закладів гостинності й харчування до створення красивих садів та добрих умов відпочинку гостей», – зазначили організатори, передає прес-служба Львівської міськради.
Переможців обиратимуть у двох категоріях: 1) найкраще озеленення закладу гостинності (готелю, мотелю, відпочинкового комплексу) та 2) найкраще озеленення закладу харчування (ресторану, кафе).
Заявки від учасників прийматимуть до 10 листопада, а 20 листопада оголосять результати конкурсу і відбудеться церемонія нагородження переможців.
Учасники, які посядуть призові місця, отримають, зокрема, сертифікати на закупівлю рослин: 3000 грн за 1-ше місце, 2000 грн за 2-ге місце і 1000 – за 3-тє, а також табличку з відзнакою, яку можна закріпити на рецепції, фасаді будівлі, воротах тощо.