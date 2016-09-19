Львів танцює
19.09.2016 | Анонси
У культурній столиці України створили дивовижний фотопроект, щоб показати, як Львів танцює. Авторами і виконавцями акції стали українські артисти балету, повідомляється в акаунті проекту в Facebook. Ballerina Project Ukraine – проект, створений в рамках міжнародного проекту ballerina project, якому присвячені фото і відео матеріали за участю українських артистів балету. Як повідомляв “Обозреватель”, в красивому фотопроекті “Балерина” фотограф Дейн Шітагі (Dane Shitagi) пропонує нам поглянути на витончену красу артистів балету через об’єктив свого фотоапарата.