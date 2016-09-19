Кубок Львова з водного поло у Львові
У період з 23 по 25 вересня у басейні спорткомплексу СКА, що на вулиці Клепарівська, 39а, вперше відбудеться Кубок Львова з водного поло.
Про це повідомляє 032.ua .
боротимуться чотири команди
Усі охочі зможуть безкоштовно завітати на турнір та вболівати за львівський ватерпольний клуб «Динамо».
“Ці змагання вперше відбуватимуться за кошти міського бюджету. Місто виділить 70% коштів, а 30% надійдуть від інвесторів або Федерації водного поло. За Кубок боротимуться чотири команди “Динамо” (Україна, Львів), «Слобожанець» (Україна, Харків), «Ocmer LSTW» (Польща, Лодзь) та «Дельфін» (Молдова, Кишинів)”, - зазначив депутат ЛМР Віталій Свіщов.
Розклад змагань
23 вересня:
16:00 – 16:30 – Урочисте відкриття Кубку Львова з водного поло
16:30 – 17:45 – «Дельфін» (Молдова, Кишинів) – «Ocmer LSTW» (Польща, Лодзь)
17:45 – 19:00 – «Динамо» (Україна, Львів) – «Слобожанець» (Україна, Харків)
24 вересня:
08:30 – 09:45 – «Дельфін» (Молдова, Кишинів) – «Слобожанець» (Україна, Харків)
09:45 – 11:00 – «Динамо» (Україна, Львів) – «Ocmer LSTW» (Польща, Лодзь)
16:00 – 17:15 –«Ocmer LSTW» (Польща, Лодзь) – «Слобожанець» (Україна, Харків)
17:15 – 18:30 – «Динамо» (Україна, Львів) – «Дельфін» (Молдова, Кишинів)
25 вересня:
14:00 – 15:15 – матч за 3-тє місце
15:15 – 16:30 – Фінальна гра
16:30 – 17:00 – Урочисте закриття турніру
17:00 – Нагородження учасників та переможців Кубку Львова з водного поло