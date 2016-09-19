У Львові презентують виставку картин намальованих кавою
19 вересня о 19:00 львів’яни та гості міста матимуть можливість насолодитись концертом Viva la France! та оглянути виставку робіт Олі Довгань-Левицької, які будуть експонуватись у фойє Львівської філармонії.
Про це повідомляє Дивись.info.
Портрети видатних композиторів світу намальовані запашною кавою. Серед них Моцарт, Вагнер, Бетховен, Офенбах, Весоловський і провокативний Штокгаузен.
«Я завжди малюю з музикою, тому коли Наталія Грановська запропонувала мені виставку у Львівській філармонії — я охоче погодилась. Композитори і музиканти — дуже дивні люди для мене, справжні загадки, вони носять в собі цілий всесвіт, а їхні твори стають надбанням усього людства. Кава це унікальний напій, це пристрасть, це вибух, це вино і музика. Тому щиро запрошую усіх насолодитись таким поєднанням: музика, кава, живопис», – говорить художниця Оля Довгань-Левицька.
Виставка «Видатні композитори світу» Олі Довгань-Левицької – це спроба об’єднати божевільну любов до кави із величезним почуттям вдячності до музикантів та композиторів, які дарують художниці натхнення.