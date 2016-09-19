У Львові пройде майстер-клас з петриківського розпису
19.09.2016 | Новини
Сьогодні о 10:15 год. у Львівському будинку офіцерів (вул. Театральна, 22) розпочнеться унікальний майстер-клас із петриківського розпису, в якому візьмуть участь діти учасників АТО.
Про це інформує Дивись.info.
Проведе майстер-клас Лариса Переясловець – майстриня, яка приїхала спеціально до Львова у складі делегації дітей учасників АТО із Дніпра.
Також майстер-класи з виготовлення прикрас для дітей проведуть чудові майстрині – дружини учасників АТО із Львівщини Оксана Кондрацька та Василина Федів.
Детальна інформація – Уляна Флишко, керівник проекту «Мій тато захищає Україну», тел. 0972329068.