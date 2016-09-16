Швидкісна збірка кубика Рубіка
Сьогодні у Львові стартував відкритий міжнародний чемпіонат зі швидкісної збірки кубика Рубіка «UkrainianNationals2016» про це повідомляє gazeta.lviv.ua
Чемпіонат відбувається під керівництвом і спостереженням делегатів зі Світової Асоціації Кубика 16-18 вересня 2016 року.
Строки проведення – 16.09.2016 – 18.09.2016.
Місце проведення: 1-й день змагань – вул. Бой-Желенського, 20 (Студентський клуб), 2-3-й дні змагань – вул. Зелена, 88 («клуб Пікассо»).
Мета заходу – підтримати і стимулювати творчі та інтелектуальні здібності молоді, привернути інтерес суспільства до інтелектуальних ігор та здорового способу життя. Окрім того, учасники чемпіонату матимуть змогу познайомитися й провести час у неформальному спілкуванні.
Захід проходить за підтримки Світової Асоціації Кубика (WCA): делегатиОстапенко Роман, Меликян Артем; Громадської організації «Клуб інтелектуального розвитку України»; адміністрації клубу «Пікассо».
Попередня кількість учасників – 150 осіб. Виступатимуть представники України, Росії, Білорусі, Польщі, Вірменії. Спеціально запрошеними гостями є Максим Чечнев (фіналіст передачі«Україна Має талант»), Михайло Плескович (чемпіон Польщі).
За правилами змагання, переможцем стає учасник із кращим результатом рішення головоломки. Замір швидкості збору головоломок проводять на спеціальних сенсорних секундомірах. За дотриманням виконання правил слідкує група суддів під керівництвом делегата від WCA. Найкращим результатом прийнято вважати найменший середній час вирішення головоломки з п’яти спроб.
Змагання триває три дні:
1-й день – з 09.00 до 18:00 – Відбіркові тури у номінаціях;
2-й день – з 09:00 до 18:00 –Півфінали;
3-й день – з 09:00 до 18:00 – Фінальні змагання, нагородження переможців, виставка розвиваючих головоломок і логічних ігор світу; тренінг-практикум із проведення мозкового штурму; майстер-клас і поради зі складання кубика Рубіка від популярних спідкуберів.
Світова Асоціація Кубика (WCA) – це організація, яка контролює і проводить змагання зі швидкісної зборки головоломок у всьому світі.Оригінальнеджерело Положеньпрозмагання від CA– Світової Асоціації любителів та професіоналів зі зборки кубика Рубіка. Сайт:worldcubeassociation.org/regulations.
Кубик Рубіка (часто: кубик-рубік) — механічна головоломка, яку винайшов 1974 року угорський скульптор, винахідник Ерньо Рубік.
Ерньо Рубік назвав свій винахід «Магічний куб», але у 1980 році компанія англ. Ideal Toys перейменували головоломку за іменем винахідника і цього ж року виграла німецьку нагороду «Гра року» (Spiel des Jahres).