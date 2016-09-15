Фінал Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді
З 21 по 25 вересня 2016 року у Львові пройдуть фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.
Повідомляє Галичина спортивна.
Виховання у молодого покоління українців почуття патріотизму, морально-психологічної стійкості, прагнення до занять фізичною культурою і спортом, зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні та потребу української армії у високопрофесійних кадрах, є пріоритетними завданнями державної політики та важливою складовою фізичної підготовки юнаків до подальшого проходження військової служби у Збройних Силах України й інших військових формуваннях.
З 2003 року Міністерство молоді та спорту України спільно з Центральним управлінням підготовки та повсякденної діяльності військ (сил) Збройних Сил України, Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та громадською організацією “Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств” проводить Всеукраїнську спартакіаду серед допризовної молоді (далі – Спартакіада).
Урочисте відкриття фінальних змагань Спартакіади заплановано на 22 вересня 2016 року о 14.00, на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України (м. Львів, вул. Клепарівська, 39а).