Офіційно відкрили Форум видавців у Львові
Сьогодні у Львові відбулося офіційне відкриття 23 Форуму видавців. У програмі заходу 1 259 подій, 954 зареєстрованих учасники, з них 505 авторів, музикантів, художників, 321 видавництво, понад 100 учасників бібліофоруму, 434 книжки номіновано на здобуття премії «найкраща книга Форуму», з яких обрано 23 найкращі книги. Вперше цього року у рамках Форуму видавців проходить міжнародний фестиваль «Місто Лева».
Про це повідомив сайт ZIK.
Голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка у своєму привітальному виступі на відкритті Форуму зазначив: «Сьогодні можна сперечатися, чи є щось більш брендове для Львова як Форум видавців». Після цих слів із зали пролунали вигуки: «Є! Сміття, дуже багато сміття».
Олег Синютка зазначив, що йому дуже приємно, що ці кілька днів у Львові стануть місцем інтелектуальної дискусії, місцем зібрання людей, які вже заявили про себе.
Також привітав присутніх від імені всього депутатського корпусу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, який передав вітання і від Голови Верховної ради України Андрія Парубія.
У своєму виступі міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив, що книжка ніколи не відійде у минуле. За його словами, ті країни, в яких люди читають багато книжок, є успішними. Андрій Садовий сказав, що би дуже хотів, щоб хтось з авторів написав успішну історію України, бо трагічної в нас і так багато. Він би хотів, щоб українців виховували на книжках, які би показували велич України. «Міська влада Львова готова профінансувати це видання, яке має бути дуже мудрим, далекоглядним», – зазначив пан Садовий.
Андрій Садовий також радив дарувати книги, робити людей мудрішими. Він сказав, що у бюджеті кожного року закладають гроші на закупівлю книжок для бібліотек. Цьогоріч заклали 1 млн 200 тис грн. «Так ми підтримуємо наших видавців, бо письменників і видавців треба любити. Але їх треба любити грошима», – наголосив Андрій Садовий.
Президент української Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін зауважив: «Форум видавців, якщо б його не було, треба було би створювати саме у Львові, бо те, що демонструє львівська влада є радше винятком в Україні». Він розповів, що нещодавно вони побували у Маріуполі, куди в рамках нового проекту «Жива бібліотека» привезли подаровані видавцями понад 2 тисячі книжок. «Спілкуючись з людьми різного віку, ми ще раз зрозуміли, який гострий дефіцит друкованого слова існує сьогодні в Україні. 90 % книжок у бібліотеках Донецького регіону – це книги радянської доби. Коли люди побачили привезені нами книги, вони мацали їх і тримали як якусь дорогоцінність. Я розраховую на те, що люди, які приймають кардинальні рішення наверху, нарешті зрозуміють, що державу підняти без знань не можна», – зазначив Олександр Афонін.