Цирковий виступ для дітей
Днями у “Містечку дитячих мрій” для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у с. Пнікут Мостиського району із власною програмою виступили циркові артисти RED NOSES Clowndoctors International. Комедіанти прибули на Львівщину із Словаччини, Литви та Словенії. Акція спрямована на підтримку соціально незахищених дітей та молоді в Україні. Про це інформує сайт ЛОДА.
Про це повідомив сайт ТРК Львів.
На виступи запросили також дітей учасників АТО. Відомі світові артисти протягом п’яти днів працювали з дітьми, залучали їх до участі у цирковій програмі, розкриваючи їхні різнобічні таланти.
Варто зазначити, що акція для соціально незахищеної категорії дітей відбулась завдяки підтримці Благодійного фонду Г. Степіча в ЦСЄ, Райффайзен Банку Аваль та організації “Карітас Спес”.
Варто зазначити, що благодійний проект від організації “RED NOSES Clowndoctors International” триває на Західній Україні протягом 1-16 вересня й передбачає проведення розважальних та комунікаційних заходів у низці дитячих закладів у різних містах Західної України з метою розвитку творчих здібностей дітей та надання їм психологічної підтримки. Організація об’єднує професійних акторів, які створюють спеціальні програми для дитячих будинків, шпиталів, а також дітям з особливими потребами. Три роки тому артисти дещо змінили напрямок діяльності: вони вирішили відвідувати дітей, які страждають унаслідок воєн. Зокрема з 12 по 16 вересня представники організації працюють у Винниках із переселенцями з зони АТО.