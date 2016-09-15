Вечірки і концерти у рамках Форуму Видавців у Львові
У Львові стартує найочікуваніша книжкова подія року – Форум видавців. Організатори підготували для львів’ян і гостей міста не лише різноманітні презентаційні та освітні заходи, а й насичену вечірно-нічну програму.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
Проект «Берлінські міфи та львівські мрії»
Коли: 15 вересня (четвер), 21.00 – 22.30 год.
Де: бар-ресторан «Порохова вежа» (вул. Підвальна, 4).
Учасники: комікс-митець Райнхард Кляйст (Німеччина) та ГИЧ-Оркестр (Львів).
Про подію: Кляйст Райнхард робить замальовки у кожній життєвій ситуації, створює колажі з сучасної історії, революцій та політичних систем, ностальгії та туги за домом, поринає у фантасмагоричні світи. У реальному часі він ілюструватиме почуте у музиці «Гич-Оркестру», створюватиме комікс-скетчі на очах у глядачів під неймовірну музику українського гурту.
Вартість: вхід вільний.
Вечірка у стилі BO-BO – богемія і буржуазія
Коли: 16 вересня (п’ятниця), 22.00 год.
Де: клуб FEST Republic (вул. Старознесенська, 24-26).
Учасники: DJ Mihal, DJ Andrew Spicke, а також гурт The Cancel Band. Вечірка, під час якої обіцяв зіграти dj-set зірковий гість Форуму видавців, усесвітньо відомий письменник Фредерік Беґбедер.
Про подію: Контркультурний гедонізм і буржуазна розкіш, вінтаж і гламур, богемна концептуальність і недбала елегантність. Одягайтеся екстравагантно і епатажно, але водночас звабливо і гламурно. Готуйтеся розчинитися у діджейських сетах Фредеріка Беґбедера.
Вартість: попередній продаж – 150 грн, у день події – 250 грн (з карткою Lokal – 200 грн).
Bookworm Fest
Коли: 16-17 вересня (ніч із суботи на неділю), 20.00 – 06.00 год.
Де: Lviv Film Center (вул. Володимира Великого, 14а).
Учасники: вечірка об’єднає музикантів, ді-джеїв, письменників, кіноманів, слухачів та читачів .
Про подію: Цього разу кількість танцювальних майданчиків збільшили до чотирьох. Також на гостей чекає смачна їжа, бар, ігрова зона і багато хорошої музики.
Вартість: попередній продаж – 80 грн, у день вечірки – 100 грн.
Ніч поезії і музики non-stop
Коли: 17-18 вересня (ніч із суботи на неділю), 22.00 – 06.00 год.
Де: клуб FEST Republic (вул. Старознесенська, 24-26).
Учасники: Аль Аґамі (Уганда-Данія), Кеннет Клеметс (Швеція), Ґінтарас Ґраяускас (Литва), Клаус Анкерсен (Данія), Сергій Жадан (Україна), Ілля Камінський (США) та інші.
Про подію: Це поєднання найкращої поезії від іноземних та українських учасників Літературного фестивалю з прогресивною музикою відомих українських гуртів. У музичній програмі виступатимуть: «Жадан і Собаки», «Zapaska», «Мантри Керуака» (екс-«Оркестр Че»), «Хамерман Знищує Віруси», спецпроект Жадан-Каданов-Турчик.
Вартість: 100 грн, на вході – 150 грн.
Музично-літературний перфоманс Dakh Daughters і Марисі Микитюк
Коли: 18 вересня (неділя), 19.00 – 20.45 год.
Де: нічний клуб «UNDERGROUND» (вул. Коперника, 17).
Учасники: український жіночий театрально-музичний гурт «Dakh Daughters», режисерка Марися Нікитюк – авторка книги «Безодня».
Про подію: Техно-перформанс передбачатиме дві частини. Перша – динамічна. Друга – у монозвукові – під один звук, що символізуватиме тишу, зачитають сюжетний фрагмент із оповідання «Маша і шафа».